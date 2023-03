Stargym Ritmica, ottimo esordio alla I prova del campionato regionale individuale Silver a Vinchiaturo

Il primo appuntamento agonistico di questo 2023 per la A.s.d. Stargym Ritmica inizia con ottimi risultati e tante conferme. Sabato scorso presso il Palasport di Vinchiaturo le ginnaste della società del capoluogo, accompagnate dal tecnico Nunzia Ferrigno , hanno ben figurato nella 1° prova del Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia.

Ottimo esordio per Bianca D’Alessandro prima classificata nella categoria allieve 4. Nel campionato silver LA2 vince Sofia D’Abramo la categoria junior 2 e Vanessa Damiano la categoria senior 2. Nella divisione LB1 il gradino più alto del podio è per Miriana Lombardi nella categoria junior 1 e per le junior 2 Giorgia Tullo ottiene un secondo posto. Nella gara LB2 ottima prestazione in pedana anche per Ilenia Mitra che vince nella categoria junior 2. Nel campionato LC gradino più alto del podio per l’allieva 4 Serena Ponticelli e lo stesso piazzamento l hanno ottenuto le compagne di squadra Ilaria Conca e Ileana Miozzi rispettivamente nella categoria junior 1 e senior 2.

“Una giornata ricca di emozioni, risultati e conferme – rimarca la tecnica Ilenia Pasquale – abbiamo preparato al meglio questo campionato e i risultati sottolineano, ancora una volta, che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Questo è solo un punto di partenza per continuare a lavorare e migliorare. Infine un ringraziamento per il sostegno e tifo di tutte le altre allieve della Stargym Ritmica di Campobasso e di tutti i genitori che ci seguono sempre con grande entusiasmo”.