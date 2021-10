Stand del Liceo D’Ovidio alla Fiera d’ottobre: tutto pronto

Grande fermento in questi giorni al Liceo D’Ovidio di Larino per ultimare la preparazione dello stand del Liceo alla storica ed importante manifestazione della Fiera d’Ottobre che, finalmente, quest’anno tornerà a svolgersi nei padiglioni del polo fieristico di Larino dal 6 al 10 Ottobre 2021. Una manifestazione di grande richiamo, molto sentita nel territorio e di grande interesse anche per docenti e studenti, dal momento che la scuola ha proprio tra gli obiettivi della sua mission la valorizzazione del rapporto con il territorio. Oltre a partecipare ai prestigiosi ed interessanti convegni in programma durante le giornate della manifestazione, gli studenti del Liceo avranno un apposito spazio all’interno dello stand dell’Omnicomprensivo di Larino in cui esporranno i prodotti delle attività laboratoriali vengono realizzate nei laboratori di scienze ed arte, per aver modo di sperimentare dal vivo le conoscenze apprese. I visitatori che vorranno fermarsi allo stand del Liceo, potranno trovare perciò studenti gioiosi e fieri di mostrare fantastici e coloratissimi portachiavi in resina, saponette, creme idratanti, acqua micellare, oli aromatici e molto altro. Ci saranno inoltre i fantastici studenti della WEB TV che, come sempre, avranno il compito di filmare e documentare i momenti salienti della manifestazione.

