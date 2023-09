Stampa e sanità, Bonamico: «Il mio era un invito ad evitare notizie allarmiste» Cimino: «Mancano giornalisti nelle istituzioni»  

Le dichiarazioni del commissario ad acta Marco Bonamico sulle responsabilità della stampa in tema di sanità hanno fatto rumore. E per questo è intervenuto l’ordine dei giornalisti del Molise per tutelare la categoria. Oggi la conferenza per fare chiarezza presso la sede dell’Odg. «Le dirette tv hanno tempi limitati – ha commentato l’avvocato Bonamico – e probabilmente non avevo finito il discorso. Il mio era un invito a fare le giuste critiche ed evitare notizie che siano allarmanti e non sempre veritiere».

Il commissario poi si è soffermato sulla situazione della sanità molisana che «non mostra certamente una bella immagine e per questo c’è da lavorare tanto».

«La questione dell’extrabudget, invece – per Bonamico – «è risolta perché ci sono sentenze del consiglio di stato che sono inoppugnabili. Il ministero, invece, ha solo detto che l’extrabudget vale per le case di cure che hanno vinto il ricorso, ma è un falso problema perché una volta incassato l’extrabudget è necessario pagare, non si può trattenere».

Il commissario ha anche annunciato un progetto per ridurre le liste d’attesa che dovrebbe partire a breve.

Laconico il suo commento, infine, sui rapporti con il nuovo dg Asrem e con la Regione. «Non invidio il direttore generale perché i problemi maggiori sono i suoi, il nostro è un ruolo di controllo, lui, invece, ha l’onere della decisione che non sempre è facile in questo momento».

Per il presidente dell’ordine dei giornalisti del Molise Vincenzo Cimino, accompagnato al tavolo dal vice Cosimo Santimone e dalla segretaria Marcella Tamburello, i problemi nascono dall’assenza di professionisti della comunicazione in determinate istituzioni: «I giornalisti del Molise – ha affermato Cimino – saranno soddisfatti quando ci sarà un ufficio stampa all’Asrem. Nella fattispecie il commissario Bonamico non è l’interlocutore giusto, ma può essere un portavoce di un’esigenza: i giornalisti devono dialogare con altri giornalisti per informare correttamente, come prevede la legge. Pertanto quello che è successo è una conseguenza di un problema legato all’informazione tra istituzioni e organi d’informazione».

Il presidente poi è intervenuto anche in merito al bando al parco archeologico di Altilia per il quale l’ordine ha chiesto la rettifica.

