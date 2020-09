Stalking, schiaffi e minacce alla compagna: i giudici d’Appello confermano la condanna a 2 anni

I giudici della corte d’Appello di Campobasso hanno confermato la condanna a 2 anni di reclusione per un uomo accusato di stalking nei confronti di una donna di Campobasso. Quest’ultima per diverso tempo è stata oggetto di minacce da parte dell’uomo. Che in qualche occasione è passato anche ai fatti: durante una discussione la donna infatti si è ritrovata con il setto nasale spaccato. Una spirale di violenze interrotta dalle forze dell’ordine, intervenute in seguito alla denuncia. Minacce che erano state rivolte anche all’ indirizzo del figlio della vittima. La signora, dinanzi ai giudici della Corte d’Appello, era rappresentata dall’ avvocato Michele Di Lallo. Per il figlio della vittima c’era invece il legale Alessio Verde (entrambi nella foto in basso).

Gli avvocati Alessio Verde e Michele Di Lallo