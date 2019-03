Stalking nei confronti della ex compagna, arrestato un vinchiaturese

Un 42enne di Vinchiaturo è stato arrestato per stalking nei confronti della ex e del nuovo compagno di quest’ultima. Qualche mese fa la denuncia della donna alle forze dell’ordine. Abitudini di vita modificate a causa della paura e della forte gelosia dell’uomo che mettevano a repentaglio la vita della donna e quella dei suoi cari. Il vinchiaturese adesso si trova nel carcere di via Cavour. L’arresto è l’esito di una seria attività di indagini ed accertamenti.