Stagione venatoria in Molise, invariate le quote di partecipazione per i cacciatori

CAMPOBASSO. L’assessore Nicola Cavaliere rende noto che, con Delibera di giunta regionale approvata lo scorso 4 maggio, sono state attivate le domande di accesso agli Ambiti territoriali di Caccia del Molise per il 2020. Non si registrano cambiamenti rispetto allo scorso anno e si informa inoltre che restano invariati gli importi delle quote di partecipazione economica per residenti e non residenti in Regione alla stagione venatoria 2020-2021. L’unica differenza è relativa alla scadenza degli adempimenti, che quest’anno è fissata al 15 giugno 2020.