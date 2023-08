Stagione venatoria 2023-2024, in II Commissione Regionale parere favorevole a calendario e regolamento

Licenziato in seconda commissione regionale (presieduta dal presidente Armandino D’Egidio) il calendario e regolamento per la stagione venatoria 2023-2024. Si tratta di uno dei primi atti del nuovo governo regionale, al fine di mettere in campo azioni a tutela di allevatori e agricoltori del Molise alle prese da tempo con il sempre più diffuso fenomeno della fauna selvatica. Il prossimo atto, consequenziale, sarà adesso la pubblicazione dello stesso calendario così come previsto dalla vigente normativa. La seconda commissione “Sviluppo economico” (presieduta da Armandino D’Egidio, vice Stefania Passarelli) si occupa di agricoltura e bonifica; zootecnia; irrigazione; foreste; industria; artigianato; commercio, fiere e mercati; cave e torbiere; acque minerali e termali; lavoro, movimenti demografici, occupazione; caccia e pesca.