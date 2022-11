Stagione Teatrale Molise Cultura riservata ai ceti abbienti  

di Vittoria Todisco

Anche questa volta – era già successo per il balletto “ Giulietta e Romeo” andato in scena lo scorso 21 ottobre – per il musical “Grease” inserito nel cartellone della Stagione Teatrale 2022/2023 organizzata dalla Fondazione Molise Cultura c’è stato un ripensamento e, in tutta fretta, è stata prevista un seconda serata oltre quella già programmata per il prossimo 21 novembre.

Stagione teatrale fortunata quest’anno gli abbonamenti sono andati a ruba. Purtroppo però se a uno spettatore una sera salta il guizzo di andare a vedere uno spettacolo, e… , non può, perché non ci sono più biglietti disponibili. Naturalmente gli amanti del teatro – per fortuna ancora se ne contano – protestano, mugugnano, si sentono discriminati rispetto a coloro che hanno pagato da trecento mila euro in giù per godersi una serata a teatro. Spesa quella degli abbonamenti che di questi tempi certamente non tutti possono permettersi per cui si è soliti fare una scelta preferenziale e andare a vedere lo spettacolo che si ritiene più interessante, quello che attira di più, quello più curioso da vedere e, quello adatto ai propri gusti. La Fondazione deve darsi un ruolo. Se è quello da impresario allora va benissimo si è fatta i conti ha incassato oltre ad aver speso, insomma, il rischio d’impresa è stato baypassato. Ma la Fondazione è soprattutto un organismo culturale e in quest’impresa di culturale c’è veramente molto poco giacché l’opportunità di godere di uno spettacolo è stata resa appannaggio di chi se lo può permettere. Un organismo come la Fondazione che organizza incontri culturali come mostre, dibattiti, rassegne cinematografiche e quant’altro in quale occasione mostra il suo volto più confidenziale? Quando entra in contatto con i cittadini quando organizza per loro il cartellone della stagione teatrale. Ecco, dice la Fondazione ai concittadini che sono anche spettatori: ci conosciamo, abbiamo imparato a intercettare i vostri gusti e, crediamo che questo e quel talaltro spettacolo possa piacervi; ve lo proponiamo. E l’invito ad andare a teatro va esteso a tutti. Ai giovani, che non è detto che sono sempre disponibili a sacrificare 20 o 25 euro per una serata al Savoia, però potrebbero farlo magari rinunciando al pub o alla pizzeria. Agli anziani che di questi tempi sono attanagliati dalla paura di non riuscire a pagare le bollette e 300 euro di abbonamento non se lo possono permettere. Ma La Fondazione non recepisce, eppure i cittadini la loro voce l’hanno fatta sentire protestando per non avere la possibilità di ottenere un biglietto e quando è stata organizzata la seconda serata dello spettacolo proposto dal Balletto di Roma, tutti i biglietti sono andati venduti nel giro di mezza mattinata. Anche per “Grease” appena si è saputo che era stata inserita la seconda serata decine di persone si sono affrettare per prenotare i biglietti e qui la sorpresa è stata addirittura comica. Aperta la vendita questa è stata richiusa dopo mezz’ora. Trascorsi due giorni aperta nuovamente la vendita, mezz’ora dopo è stata nuovamente chiusa senza alcuna spiegazione. Le ultime notizie danno per certo che la vendita dei biglietti avrà luogo domani venerdì 11 novembre dalle ore 10 sempre se non si verificassero vacui problemi tecnici. La Fondazione avrebbe potuto organizzare due serate per ogni spettacolo magari proponendo una pomeridiana per la seconda serata. Altro suggerimento. Il Teatro Colon di Buenos Aires che nei giorni scorsi ha messo in scena un suo balletto “Giulietta e Romeo” , avendo venduto tutti i biglietti ha offerto agli spettatori la possibilità di vedere lo spettacolo in diretta attraverso la propria pagina web trasmessa su YouTube. Spettacolo non registrabile, gratuito che oltre tutto offre la possibilità agli spettatori di interagire tra loro lasciando commenti e considerazioni. Sistema culturale di tutto rispetto ma, forse troppo avanzato per il nostro Molise.