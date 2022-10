Stagione Teatrale al Savoia, da lunedì alle 17 la vendita degli abbonamenti

Per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, si comunica che la vendita degli abbonamenti per la Stagione Teatrale del Teatro Savoia 2022/2023 è stata posticipata alle ore 17,00 di domani – lunedì 10 ottobre 2022, anziché alle ore 10,00 come precedentemente annunciato. Si precisa, altresì, che per favorire l’iniziativa prevista nei giorni 10 e 11 ottobre a Campobasso, legata alle celebrazioni della strage di Capaci con l’arrivo in Piazza Pepe della teca con i resti della Fiat Croma blindata nella quale viaggiavano gli agenti della scorta di Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, sarà possibile acquistare gli abbonamenti direttamente al Botteghino del Teatro Savoia dalle ore 17,00 e non presso il Botteghino in Piazza G.Pepe.