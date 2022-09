Stagione sportiva 2022-23, “In bocca al lupo” dall’assessore Barile a tutte le societa’ termolesi

Stagione sportiva al via per le società sportive termolesi. Saranno mesi di duro lavoro, sacrifici ed incontri per cercare di ben figurare nelle rispettive discipline sportive. In occasione della ripresa delle competizioni agonistiche, l’assessore allo Sport Cultura e Turismo Michele Barile ha inteso inviare un messaggio di buon auspicio a tutti gli atleti e alle associazioni sportive impegnate in manifestazioni ufficiali.

“Inizia una nuova stagione agonistica – ha detto l’assessore Michele Barile – e per l’occasione intendo inviare il più sentito in bocca al lupo a tutti gli sportivi e alle società termolesi.

Conosciamo benissimo i sacrifici che tutti gli appassionati compiono annualmente per farsi trovare pronti all’inizio di tornei e campionati. Sacrifici, non solo fisici ma anche economici, che possono essere ripagati solamente con passione e dedizione al fine di disputare le competizioni agonistiche con il giusto piglio e all’insegna della sana attività sportiva. L’amministrazione comunale è al fianco di tutte le società sportive del territorio e anche questa volta cercherà di fare la sua parte. Per raggiungere gli obiettivi serve costanza, impegno e fatica come nella vita di tutti i giorni. Tanta motivazione e capacità di andare avanti superando gli ostacoli e le difficoltà che si dovessero presentare giorno dopo giorno. Una giusta competizione sportiva alla quale però bisogna sempre affiancare la lealtà e il rispetto per l’avversario. Buona stagione sportiva a tutti”.