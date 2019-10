Stagione Savoia, da lunedì gli abbonamenti per tutti

REDAZIONE

Lunedì 14 ottobre apre la campagna abbonamenti della stagione teatrale al Savoia 2019 / 2020. Nei giorni scorsi si è conclusa la possibilità per gli abbonati della precedente stagione di confermare il vecchio abbonamento e ora, da lunedì, chiunque sia interessato può acquistare l’abbonamento presso la biglietteria di palazzo Gil in via Milano aperta: lunedì dalle 15 alle 18, mercoledì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 11 alle 13.

La stagione 2019 / 2020 raccoglie dieci appuntamenti in doppia serata con artisti di grande notorietà: Neri Marcorè, Giuliana De Sio, Nancy Brilli, Franco Branciaroli, Geppy Gleijeses, Marisa Laurito, Alessandro Haber, solo per citarne alcuni. A questi, si aggiungono, fuori abbonamento 3 concerti che hanno sortito notevole entusiasmo e apprezzamento già prima della presentazione ufficiale: New Trolls 12 e 13 novembre, Pfm 21 dicembre e Banco del Mutuo Soccorso 1 e 2 febbraio 2020.

Da lunedì 4 novembre partirà la vendita dei biglietti per il primo spettacolo della stagione teatrale : “Le mie canzoni altrui” con Neri Marcorè; da martedì 12 novembre inizierá la vendita dei biglietti per tutti gli altri spettacoli, compresi i concerti Pfm e Banco del Mutuo Soccorso.

I New Trolls con “Concerto Grosso” si esibiranno a Campobasso il 12 e 13 novembre prossimi e non, come inizialmente indicato, nei giorni del 26 e 27 ottobre.

Ricordiamo inoltre che, per coloro che hanno già proceduto all’acquisto, i biglietti dei concerti previsti il 26 e 27 ottobre varranno automaticamente per le nuove date del 12 e 13 novembre. E’ possibile anche chiedere il rimborso del biglietto, entro il 25 ottobre, presso il botteghino del Palazzo Gil nei consueti orari di apertura.