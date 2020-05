Stagione balneare ai nastri di partenza, c’è l’ordinanza della Regione

E’ stata pubblicata l’ordinanza che andrà a regolamentare l’avvio della stagione balneare in basso Molise. Non solo le “classiche” regole di tutti gli anni ma anche e soprattutto le nuove normative in materia di Covid-19 che sono al centro dell’attenzione tra requisiti di igienicità e distanziamento sociale. Lo scorso 27 maggio il dirigente Mauro Di Muzio ha emanato l’ordinanza balneare, il provvedimento che disciplina tutte le attività connesse alle attività turistiche lungo la costa e sul demanio regionale. Un’ordinanza molto attesa, frutto di concertazione con gli operatori, specie nel tempo del Covid. Ordinanza assunta per disciplinare l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l’esercizio dell’attività balneare e delle strutture turistico ricreative, al fine di garantire l’uniformità dell’uso del demanio marittimo lungo tutta la costa della Regione Molise, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere.

DI SEGUITO IL TESTO DELL’ORDINANZA REGIONALE