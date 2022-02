Stagione 2019/2020 Teatro Savoia: al via il rimborso degli abbonamenti

“Si comunica che è in svolgimento la campagna di rimborso degli abbonamenti relativi alla Stagione Teatrale 2019/2020, prevista in seguito all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso”.

E’ quanto comunica la Fondazione Molise Cultura.

“Visto il numero importante degli aventi diritto, si presume di poter concludere tutte le operazioni amministrativeentroilcorrentemesedifebbraio. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il seguente indirizzo email: info@fondazionecultura.eu”