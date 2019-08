Staff del sindaco, Roberti sceglie Di Giandomenico e Franzese

REDAZIONE TERMOLI

Il loro sarà un incarico fiduciario e a costo zero essendo entrambi in pensione. Sono Remo Di Giandomenico e Antonio Franzese i primi due membri dello staff del sindaco Francesco Roberti. Entrambi hanno risposto all’avviso pubblico emesso dal Comune di Termoli per l’assunzione di quattro persone per lo staff del sindaco. Si tratta di due nomi certo non sconosciuti a Termoli. Di Giandomenico ha nel suo curriculum diversi mandati da sindaco e da parlamentare e lo stesso Franzese può vantare una esperienza amministrativa da assessore alla Cultura del Comune proprio con Di Giandomenico sindaco. Insomma l’attuale primo cittadino Roberti si è voluto “assicurare” di avere al suo fianco nello staff del sindaco due persone di esperienza e che lo hanno anche aiutato nel corso della campagna elettorale che l’ha portato alla vittoria del ballottaggio contro l’ex Sbrocca. Di Giandomenico e Franzese avranno quindi il compito di coadiuvare e consigliare il sindaco negli atti amministrativi e nella gestione del Comune di Termoli.