Stadio senza gas, i calciatori dell’Isernia costretti a farsi la doccia con l’acqua fredda

Primo duro contatto con la realtà tecnico burocratica di Palazzo San Francesco per il nuovo sindaco di Isernia, Piero Castrataro, già accusato pubblicamente dal suo ex rivale, Oreste Scurti, di essersi aumentato le indennità con data retroattiva. Ora la nuova bordata all’amministrazione comunale arriva dalla squadra di calcio del capoluogo, l’Isernia San Leucio, che lamenta l’assoluta assenza del Comune per la criticità che si sta verificando allo stadio Lancellotta, dove è stata staccata l’utenza del gas per il mancato pagamento delle bollette.

Ragion per cui i ragazzi di mister De Bellis (le sue dichiarazioni nel video) sono costretti a farsi le docce ghiacciate o, per non ammalarsi, allenarsi sui campetti ci calcio a cinque. Una vergogna – dicono i tifosi – ai danni di una squadra che lotta per riportare l’Isernia nel calcio che conta. Oltretutto non verrebbe fatta neanche la manutenzione del campo di gioco. Insomma una situazione disdicevole e un brutto segnale di disinteresse per lo sport da parte dell’amministrazione Castrataro.