Stadio Selva Piana, Praitano: «Entro fine mandato avrà il nome di una leggenda rossoblù»

L’annuncio dell’assessore allo Sport di Campobasso durante la conferenza stampa di benvenuto ad Aldo Vicenzo, Ad del colosso canadese Avicor e Stadium sponsor della società rossoblù: “Domenica con il Termoli si giocherà a porte aperte”

«Entro la fine del mandato lo stadio di contrada Selva Piana sarà intitolato ad un personaggio che ha fatto la storia del Campobasso. Se ne parla già da troppo tempo e questa amministrazione non vuole che le decisioni non prese in passato restino tali». Lo ha annunciato l’assessore allo Sport, Luca Praitano, durante la conferenza stampa indetta dalla società rossoblù per dare il benvenuto ad Aldo Vicenzo, amministratore delegato di Avicor, un colosso delle imprese dell’arredamento e dell’edilizia canadesi con sede a Montreal, il quale lo scorso maggio è entrato a far parte della società del presidente Matt Rizzetta in qualità di Stadium sponsor per la stagione sportiva 2023/2024, con opzione per gli anni successivi. Accanto all’imprenditore molisano, “trapiantato” in Canada dall’età di 4 anni e mezzo da Sepino, il vice presidente, Nicola Cirrincione («Questo Campobasso è vostro, abbiamo investito e portato tanta gente in gamba e lo faremo ancora: sento da New York quanto entusiasmo c’è in città») e il segretario, Mario Colalillo, che ha ribadito quanto «il rapporto di collaborazione sia proficuo con il Comune di Campobasso e continuerà su questa scia».

L’ad di Avicor ieri, martedì 22 agosto, ha incontrato il tecnico e i giocatori durante l’allenamento a Campodipietra e, dopo averlo detto sul campo, ha ribadito di essere «fiero di essere parte di questa storia: Matt e Nicola persone serie che hanno Campobasso nel cuore». Restando sempre sul tema campo, domenica prossima, 27 agosto, è in programma l’esordio stagionale con il Termoli per i preliminari di coppa Italia di serie D a Selvapiana e «si giocherà a porte aperte perché il Comune – ha detto ancora l’assessore Praitano – ha fornito tutte le garanzie del caso affinché ci siano i tifosi e assistano a questa partita che qui è molto sentita».