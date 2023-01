Stadio in gestione e poi di proprietà, il Campobasso 1919 ci pensa

La società del presidente italo-americano, Matt Rizzetta, avrà in uso l’impianto di Selva Piana per nove stagioni, come stabilito dalla delibera di giunta comunale dello scorso 26 gennaio. Nello schema di convenzione allegato, si apre alla “riserva di futura vendita al prezzo concordemente determinato con l’amministrazione”. Già nominata la figura dello Stadium Manager nella persona di Francesco Furno

Il Campobasso 1919 avrà in gestione lo stadio comunale di contrada Selva Piana per nove stagioni (con un canone di 10mila euro a stagione per un totale di 90mila rinnovabile in forma scritta alla scadenza) e avrà la possibilità di acquistarlo, com’è nei programmi del presidente italo-americano, Matt Rizzetta. Il Comune, infatti, con la delibera di giunta numero 21 dello scorso 26 gennaio, ha approvato la convenzione per concedere in gestione l’impianto al sodalizio rossoblù (che milita nel massimo campionato regionale di Eccellenza) dopo che, con la delibera del Consiglio Comunale del 30 luglio 2022, l’amministrazione aveva “stabilito di procedere, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, alla esternalizzazione della gestione” dell’impianto comunale “affidandone la concessione, con specifico provvedimento della Giunta comunale, alla società sportiva che, in rappresentanza della città di Campobasso, disputa il campionato della categoria più alta della F.I.G.C.”, ovvero il Campobasso 1919 com’è attualmente.

Alla “riserva futura vendita”, nello schema di convenzione allegato alla delibera, si dedica l’intero paragrafo 9 in cui si legge testualmente: “Le parti si riservano di negoziare in buona fede un preliminare per la futura vendita dello Stadio alla società Concessionaria nel termine di vigenza della presente Concessione. Questa avrà diritto di acquistarlo al prezzo che sarà concordemente determinato con l’Amministrazione Comunale, secondo una perizia di stima congiunta, che le Parti si impegnano a commissionare ad un tecnico di mutuo gradimento”. Inoltre, “la Concessionaria (ovvero il Campobasso 1919) ha già nominato e comunicato all’amministrazione comunale la figura dello “Stadium Manager” nella persona di Francesco Furno, con il compito “di interfacciarsi con la stessa per tutte le problematiche pratiche e di gestione dell’impianto sportivo”. La svolta manageriale della Campobasso sportiva è appena iniziata.