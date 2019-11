Stadio, a breve il ripristino del calcestruzzo degradato

L’importo dei lavori è di 200mila euro che sarà finanziato con fondi comunali

CAMPOBASSO. Saranno presto effettuati i lavori di ripristino del copriferro dello stadio comunale Selvapiana per l’importo di 200mila euro (finanziato con fondi comunali) così come stabilito con la determina numero 3406 di ieri, 11 novembre 2019, del settore Lavori Pubblici del Comune di Campobasso. Nell’atto, in cui si riconosce l’intervento «urgente e non più procrastinabile» e compreso nella programmazione annuale delle opere pubbliche 2019, approvato dall’amministrazione Battista con delibera di giunta numero 74 del 20 marzo, sono stati individuati il Responsabile Unico del Procedimento (ingegnere Antonio Abbazia), il progettista e il direttore dei lavori (entrambi nella persona del geometra Angelo Di Soccio) che si occuperà anche del progetto esecutivo, l’ultimo passaggio prima dell’inizio effettivo dei lavori per ripristinare lo spessore di calcestruzzo che separa le barre metalliche di armatura dalla superficie esterna del getto nelle strutture in cemento armato dello stadio.