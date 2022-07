Stabilizzazione precari Covid, ok alla mozione: Toma acceleri i tempi

Il Consiglio ha chiesto al presidente-commissario di volersi adoperare con immediatezza per la realizzazione di tutte le iniziative necessarie in vista della stabilizzazione

Presieduto dal presidente Salvatore Micone si è riunito oggi, lunedì 18 luglio, il Consiglio regionale. L’Assemblea ha iniziato l’esame della mozione a firma del consigliere Gianluca Cefaratti, avente ad oggetto “Stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario impegnato nel corso dell’emergenza Covid-19 ai sensi della Legge 30 dicembre 2021, n. 234″. Ha illustrato l’atto di indirizzo lo stesso Cefaratti, sono seguiti gli interventi dei consiglieri Fanelli, Greco, Primiani, dell’assessore Pallante e del presidente della Regione Toma.

Il Consiglio, con il provvedimento assunto all’unanimità, chiede al presidente della Giunta regionale, in qualità di commissario alla Sanità della Regione Molise, di volersi adoperare con immediatezza per la realizzazione di tutte le iniziative necessarie in vista della stabilizzazione del personale sanitario precario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, mediante assunzione dello stesso a tempo indeterminato.

Si è quindi svolta l’Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico e Primiani, ad oggetto “Centrali idroelettriche a valle della diga del Liscione – Chiarimenti su rinnovo concessioni trentennali”. Ha presentato l’atto rogatorio il primo firmatario De Chirico, ha fornito risposta per il Governo regionale l’assessore Niro. De Chirico a nome degli interpellanti si è detto soddisfatto della risposta ricevuta.