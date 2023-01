Stabilizzazione precari Covid, Malavasi: «Frutto del lavoro del Pd. Per la destra la sanità pubblica va smantellata»

«Mentre il governo taglia sulla sanità, noi lavoriamo per stabilizzare il personale sanitario che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto ogni giorno»

Dallo scorso primo gennaio anche i precari Covid della nostra regione hanno la possibilità di essere stabilizzati. E l’Asrem, come riferito nei giorni scorsi, sta svolgendo le opportune valutazioni per verificare, in base al fabbisogno, la possibilità di sfruttare questa soluzione. Anche se molti dei precari sono già stati “arruolati” attraverso altre forme.

Il provvedimento che rende possibile la stabilizzazioni dei precari Covid, nonostante il tentativo, fallito, dei parlamentari molisani, porta la firma dell’onorevole Malavasi del Partito Democratico, mentre in commissione è stato respinto quello di Fratelli d’Italia la cui prima firma era stata apposta dall’onorevole Lancellotta.

«Per la prima volta, dopo molti anni, – ha commentato l’onorevole Ilenia Malavasi, componente Pd della Commissione Affari Sociali, ai nostri microfoni – diminuiscono gli investimenti nella sanità pubblica: la spesa sanitaria è in calo rispetto al PIL. Questo governo evidentemente ha deciso che la sanità pubblica va smantellata: non è un caso che abbia detto no a quasi tutti i nostri emendamenti, a partire da quello con cui chiedevamo di aumentare la dote del Fondo sanitario nazionale di 2,5 miliardi per il 2023 e 800 milioni per il 2024 con l’obiettivo di adeguare immediatamente gli organici e gli stipendi del personale sanitario. Avevamo individuato anche la copertura della misura, prelevando le risorse sugli extraprofitti per i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro. È chiaro che le priorità del governo Meloni sono altre: hanno trovato 1,5 miliardi per condoni e sanatorie, a partire da quelli per le società di serie A, ma hanno detto no a quasi tutte le proposte per mettere più soldi sulla salute pubblica. La destra, anziché incrementare a dovere il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, intervenire sul personale gratificandolo con retribuzioni all’altezza dei loro compiti e ampliandone i numeri, investire sulla medicina di prossimità, sui pronto soccorso, sulla diminuzione delle liste di attesa, ha messo risorse a malapena sufficienti per coprire i costi derivanti dall’aumento dell’inflazione e dal caro energia e non e’ un caso, infatti, che quasi tutte le Regioni -a prescindere dal colore politico- abbiano espresso grandi perplessità sulle risorse stanziate.»

Tra le poche misure per la sanità c’è la stabilizzazione dei cosiddetti precari Covid. Personale sanitario e sociosanitario che al 31 dicembre 2023 abbia maturato 18 mesi di servizio. Questo grazie ad un emendamento del Pd.

«Grazie al lavoro del gruppo Pd e del capogruppo in Commissione Bilancio, Ubaldo Pagano, è stato approvato uno dei pochi interventi importanti per la sanità che, ribadisco, è stata oggetto di un assalto da parte del governo.

Siamo riusciti a prorogare i termini per la stabilizzazione del personale sanitario assunto durante l’emergenza pandemica da Covid-19, ovvero di tutti quei professionisti, medici, infermieri, oss, che nella peggiore crisi sanitaria dal dopoguerra hanno contribuito a tenere in piedi il sistema sanitario nazionale. Con la nostra proposta gli enti del SSN potranno assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024 anziché entro la fine del 2023, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023 (invece che entro fine 2022), di cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale. In un momento in cui si registra una preoccupante mancanza di medici e infermieri, questa è un’importante boccata d’ossigeno. Abbiamo registrato favorevolmente la scelta della maggioranza di sostenerlo: si saranno resi conto di aver solo tagliato sulla sanità senza neppure riconoscere lo straordinario lavoro del nostro personale sanitario.

Mentre il governo taglia sulla sanità, noi lavoriamo per stabilizzare il personale sanitario che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto ogni giorno.»

Perché la commissione competente ha deciso di convergere sul suo emendamento, bocciando quello di Fratelli d’Italia che prevede l’estensione anche al personale amministrativo?

«Il governo – ha concluso l’onorevole Malavasi – ha dato parere contrario: non avevano stanziato risorse per coprire i costi. Mi pare che sia chiaro quale sia l’indirizzo politico dell’esecutivo Meloni e non è certo quello di sostenere la sanità pubblica.» redpol