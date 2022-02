Stabilità degli alberi, ad Isernia in corso attività di valutazione

L’assessorato comunale all’ambiente rende noto che è iniziata, già da alcune settimane, la consueta attività di valutazione della stabilità degli alberi (in inglese VTA, Visual Tree Assessment) situati nelle aree verdi di Isernia.

“Il tecnico incaricato, dott. Marco Maio, accompagnato dalla geom. Lucia Carosella, responsabile del Servizio ambiente, e dal collaboratore dott. Antonio Di Cerbo – si legge in una nota stampa – ha avviato i necessari controlli e gli esami delle caratteristiche morfologiche e strutturali di una serie di piante, per individuare eventuali criticità che potrebbero rappresentare anche un potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Al momento sono interessati alla valutazione circa trenta alberi, collocati principalmente all’interno della villa comunale, oltre che in altre zone già soggette a un monitoraggio costante per via di episodi di caduta rami avvenuti negli ultimi mesi.

Nelle prossime settimane le attività proseguiranno con le verifiche strumentali. In base alle diagnosi e alle eventuali prescrizioni indicate dal professionista incaricato, saranno adottati i conseguenti provvedimenti”.