Stabilimenti balneari, si punta all’apertura per il 1 maggio. Chiesto un incontro alla Regione

I gestori degli stabilimenti balneari di Termoli puntano ad aprire i lidi a maggio e chiedono un incontro in Regione Molise.

“Stiamo già preparando le strutture in vista di aperture anticipate – dichiara il presidente del Sib (Sindacato italiano balneari) del territorio, Domenico Venditti all’Ansa Molise – Diversi lidi a Campomarino e a Termoli apriranno già durante le festività pasquali, per cui sarà possibile trascorrere in spiaggia il lunedì in albis”.

La richiesta in Regione è stata già annunciata e si attende la riunione per organizzare la meglio l’avvio della stagione balneare.

“Quest’anno vorremmo aprire dal primo maggio – aggiunge Venditti – e garantire ai turisti servizi da subito. L’ordinanza balneare lo consente, per cui stiamo valutando questa possibilità. Su questo ho chiesto un incontro con i dirigenti dell’Assessorato regionale al Demanio”.