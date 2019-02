Sta arrivando “Gl’ Cierv’“, storica e antica maschera antropomorfa di Castelnuovo al Volturno

REDAZIONE

Altrove in Italia carri allegorici divertentissimi ed assai coinvolgenti con le loro esilaranti figure di personaggi noti contornati da scene quanto mai suggestive per il Carnevale 2019 ormai alle porte (l’ultimo giorno sarà il 5 marzo, dopodiché martedì 6 ricorreranno Le Ceneri). Non altrettanto in Molise, o almeno non così a Castelnuovo al Volturno ai piedi delle Mainarde, dove andrà in scena la storica pantomima dell’Uomo Cervo, “ Gl’ Cierv’ “, che riproporrà la lotta dell’uomo e dell’animale tipico di tale ambiente molisano, il cervo appunto. Inizialmente uomo e cervo fieri ed irriducibili nemici ed avversari, prima che la natura facesse il suo corso attribuendo a ciascun essere il proprio ruolo ed il giusto posto nel contesto del creato. Ed a Castelnuovo, esattamente nella piazzetta del piccolo ma accogliente Comune mainardico, si ripeterà domenica 3 marzo a partire dalle h 16,30 ancora una volta l’assai coinvolgente maschera de “ Gl’ Cierv’ “, con pelli dell’animale che ricopriranno corpo e volto di un giovane del posto e di una sua coetanea, nella circostanza la femmina della stessa specie animale, per una lotta contro l’uomo prima terribile e devastante ma alla fine caratterizzata dalla mansuetudine dell’animale, perfettamente inserito nel contesto naturale e come tale non più pericoloso. Precederanno “Il Rito dell’Uomo Cervo”, diverse esibizioni carnevalesche di varie zone dell’Italia, come “Gli Amici di Masaniello” provenienti dalla Campania, “I Pulcinella di Castiglione Messer Marino” in arrivo dall’Abruzzo ed il Gruppo Etnico Culturale Sardo “Mamutzones de Sangreo”. A seguire, musica con Jam Session Popolare e stand gastronomici.