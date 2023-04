Stagione balneare in Molise: si parte il 1 maggio. Lidi aperti anche nel weekend di Pasqua

La conferma è arrivata nella Conferenza dei Servizi che si è svolta qualche giorno fa presso la Capitaneria di Porto di Termoli tra regione Molise, Comuni costieri e Capitaneria

Dopo anni di restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus questa sarà la prima stagione estiva a segnare nettamente il ritorno alla normalità. La stagione balneare a Termoli e nei comuni della costa avrà inizio ufficialmente a partire dal prossimo primo maggio. Da questa data gli stabilimenti balneari potranno piantare ombrelloni, posizionare le sdraio e aprire le cabine ai bagnanti. Manca solo l’ordinanza della regione Molise che uscirà nelle prossime ore ma tutto è già stato concordato ha spiegato il presidente del Sib (Sindacato italiano balneari) del territorio, Domenico Venditti. “Sicuramente dal 1 maggio aprirà la stagione balneare come già concordato con la regione Molise, i Comuni della costa e la Guardia Costiera nella Conferenza dei servizi che c’è stata nei giorni scorsi presso la Capitaneria di porto di Termoli”. Ma non è tutto. “Ci siamo organizzati nelle aperture da questo weekend della domenica delle Palme a quello di Pasqua. Sarà dunque possibile trascorrere in spiaggia il lunedì In Albis”. Non tutti gli stabilimenti balneari riusciranno ad essere operativi già dal 1 maggio ma in molti si stanno organizzando, per rendere questo servizio possibile.

IN ALTO L’INTERVISTA A DOMENICO VENDITTI, PRESIDENTE DEL SIB DEL TERRITORIO