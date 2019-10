SS Città di Campobasso: domani la presentazione della maglia celebrativa

Eventi centenario: festa in centro città per la squadra rossoblù

Domani, venerdì 1 novembre, si terrà l’evento di presentazione della ‘Maglietta Centenario’, l’appuntamento è alle ore 18,00 davanti al Campobasso Store in C.so Vittorio Emanuele II n.59. Ideata dalla designer Stefania Di Tota e realizzata da Madeinmente Studio di Cantalupo, la maglia è interamente ‘Made in Molise’ e sarà venduta in edizione limitata, in totale 240 pezzi. L’evento prevede anche l’esibizione della Polifonica Monforte e djset fino alle 23. Lo store resterà aperto fino alla fine dell’evento con una zona food&beverage.