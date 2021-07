Ss città di Campobasso, ‘Come Together’: inizia la campagna abbonamenti 2021/22

Start dal 13 luglio. Inizialmente gli abbonamenti disponibili saranno 900 e verrà data prelazione ai vecchi abbonati

La SS Città di Campobasso dà il via alla campagna abbonamenti “Come Together” per la stagione sportiva 2021/2022 che vedrà i Lupi affrontare il campionato di Lega Pro. Di seguito tutte le novità e le informazioni utili ai tifosi rossoblù per fidelizzarsi o rinnovare la propria passione al fianco della squadra.

WOLF CARD

La Wolf Card è la fidelity card del tifoso del Lupo! Questo documento personale e incedibile – obbligatorio alla sottoscrizione dell’abbonamento – garantirà il diritto ad acquistare l’abbonamento stagionale e, inoltre, la possibilità di acquistare i biglietti on – line per seguire il Campobasso in trasferta (salvo eventuali restrizioni della pubblica autorità). Altri vantaggi e agevolazioni per i possessori verranno illustrati nelle prossime settimane. Il costo della Wolf Card (aggiuntivo all’abbonamento) è di 15€ e ha una validità di 2 anni.

DATE

Da martedì 13 luglio a sabato 17 – presso il Campobasso Store – potranno rinnovare coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento nella passata stagione.

Da martedì 20 luglio a sabato 24, invece la campagna verrà aperta a tutti, fino al raggiungimento delle 900 tessere.

ABBONAMENTO + SCONTO SULLA MAGLIA DA GARA

In fase di acquisto o rinnovo dell’abbonamento è possibile prenotare la maglia da gara al prezzo scontato di 59,90€ anziché 75€. Per beneficiare della promozione, la sottoscrizione e il pagamento della maglia dovranno essere contestuali.

RIDOTTI:

– DONNE

– 6 – 14 anni compiuti alla data di sottoscrizione dell’abbonamento;

– OVER 65 compiuti alla data di sottoscrizione dell’abbonamento.

– I bambini fino a 5 anni di età entrano gratis.

COVID-19 NOTE

Tutte le decisioni sulla regolamentazione degli accessi negli stadi sono demandate all’uscita di nuove linee guida da parte del Governo e della FIGC. La Società adotterà tutte le misure necessarie come disposto da eventuali decreti ministeriali a riguardo. Non si esclude una riapertura della campagna abbonamenti in un secondo momento, non appena si avranno notizie più certe sulla capienza definitiva da adottare per la prossima stagione sportiva.

PUNTO VENDITA E INFO

Campobasso Store: C.so Vittorio Emanuele II, n.59 – Campobasso

(martedì – sabato h10 – 13 // h17 – 20; domenica e lunedì CHIUSO)

info@campobassocalcio.store