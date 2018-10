Sradicano il citofono e scagliano pietre contro il portone, vandali in azione in via Dante

TERMOLI

Ancora un atto vandalico e questa volta in pieno centro e in un’ora neanche troppo notturna. Erano da poco trascorse le 22 di ieri sera quando un gruppo di vandali è entrato in azione in via Dante, la centralissima strada che collega la Madonnina con piazza Bega. Stando a quella che è stata la denuncia mediatica sono entrati in azione prendendo alcune pietre dal muro della ferrovia che si trova proprio di fronte e scagliandole contro il portone dell’ingresso poi hanno sradicato il microfono. Ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato un condomino. Non è ancora chiaro se il condominio abbia presentato denuncia alle forze dell’ordine. Quello che è certo, però, è che i vandali non si limitano ad agire di notte e nelle zone più periferiche ma adesso sono arrivati a colpire anche quelle centrali. La richiesta dei residenti è sempre quella di maggiori controlli al “calare del sole”.