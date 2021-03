Squarciano la tenda e rubano un televisore. Furto al Microbar. Indagini in corso

Hanno squartato le tende che chiudono il locale e si sono introdotti all’interno approfittando del fatto che il locale è chiuso da oltre un mese e mezzo, ossia da quando è scattata la zona rossa a Termoli. Poi hanno staccato dalla parete uno dei due televisori che erano a disposizione dei fruitori del locale e sono scappati via. Furto al Microbar di Termoli. Malviventi sono entrati in azione nella notte tra sabato 20 e domenica 21 marzo approfittando, presumibilmente, del coprifuoco e dell’assenza di via vai nella parte centrale di Termoli. Una volta squartato le tende che chiudono il locale i malviventi hanno avuto la possibilità di agire praticamente industurbati. Ad accorgersi di quello che era successo, questa mattina 21 marzo, sono stati i titolari che hanno immediatamente allertato gli agenti del Commissariato che sono arrivati sul posto e hanno avviato le indagini del caso per cercare di risalire all’autore o agli autori del furto.