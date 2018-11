Squarcia i pneumatici di un’auto per divertimento, denunciato un giovane

I Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno denunciato un ragazzo del luogo per aver danneggiato un’autovettura per puro spirito di vandalismo.

L’attività investigativa degli uomini in divisa ha permesso di accertare che il giovane per futili motivi aveva danneggiato i pneumatici dell’autovettura del denunciante. I militari, in tale contesto, procedevano ad una perquisizione personale dell’autore del danno, rinvenendo occultato all’interno della giacca un coltello e un involucro contenente hashish. Si estendeva la perquisizione presso il domicilio dell’interessato, dove si rinvenivano ulteriori armi e marijuana. Sia le armi che le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro, mentre il giovane dovrà rispondere dei reati di danneggiamento, detenzione abusiva di armi e segnalazione per uso personale di stupefacenti.