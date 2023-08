Squadra Volante della Questura di Campobasso intensifica i controlli per contrastare i reati

In risposta alla crescente preoccupazione per la sicurezza cittadina, almeno dieci equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Squadra Volante) della Questura di Campobasso hanno intensificato i loro sforzi per garantire un controllo a largo raggio sull’intero territorio del capoluogo di regione

Su disposizione del Questore di Campobasso, Vito Montaruli, gli agenti, sotto la guida del responsabile delle Volanti, il dottor Michele Giglio, hanno attuato oggi 1 agosto, una serie di posti di blocco strategici nei punti nevralgici della città. L’obiettivo principale di questa operazione è quello di sfruttare l’impatto della visibilità per scoraggiare potenziali malintenzionati che potrebbero essere dediti a furti di auto, in abitazioni o a truffe ai danni di anziani.

Durante il servizio di prevenzione, sono stati effettuati centinaia di controlli da parte degli agenti della Polizia di Stato. Questi controlli hanno portato anche alla rilevazione di infrazioni al Codice della Strada, come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e, in alcuni casi, l’uso del cellulare alla guida.

Il Questore Vito Montaruli ha sottolineato in ogni occasione l’importanza di queste operazioni preventive come mezzo per rafforzare la sicurezza della città e rassicurare i cittadini. La presenza della Squadra Volante sul territorio è fondamentale per mantenere un alto livello di sicurezza e ordine pubblico.

L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e preservare l’integrità del territorio. La Questura continuerà ad intensificare i controlli e a collaborare con la comunità per garantire un ambiente sicuro per tutti.

La presenza costante delle Volanti sulle strade della città dimostra di essere un deterrente efficace contro le attività criminali. L’azione preventiva della Polizia di Stato dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire un ambiente sicuro e tranquillo per i cittadini di Campobasso.