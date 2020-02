Spuntano i resti di una necropoli romana a San Martino: scoperta straordinaria (VIDEO)

Intervista al primo cittadino Giovanni Di Matteo

«La scoperta è straordinaria per il nostro territorio e per la nostra comunità». E’ questo il commento del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, in seguito al rinvenimento di una antica necropoli romana che potrebbe riferirsi ad

un arco cronologico che va approssimativamente dal IV al II sec. a.C. Le tombe sono venute alla luce durante gli scavi per la l’ammodernamento del campo sportivo di San Martino. L’archeologo si è reso conto della presenza delle tombe ed è a quel punto che sono intervenuti i responsabili dei Beni Culturali. L’area è stata attualmente posta sotto vincolo archeologico. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise ha avviato le procedure previste per legge, al fine di valutare l’estensione dell’area interessata dalle emergenze archeologiche e documentare materiali e contesti.