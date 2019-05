Spunta un altro murale all’auditorium di Isernia: spazio ai robot di Koctel

REDAZIONE

ISERNIA

Un altro murale sulla facciata esterna dell’auditorium. Dopo quello di Alaniz, dedicato al tema del femminicidio e in particolare all’isernina Stefania Cancelliere, un altro street artist sta realizzando la sua opera d’arte. Si tratta di Koctel, anch’egli conosciuto e apprezzato in questo settore. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di fare di Isernia un museo a cielo aperto, dedicato proprio alla street art. Una moda artistica che sta riscuotendo un grande successo in diversi centri. A dimostrazione di ciò è notizia di qualche giorno fa che anche l’assessorato alla Cultura del Comune di Milano sta puntando fortemente su questo genere di opere d’arte. Va ricordato, inoltre, che il già citato Alaniz oltre al murale dell’auditorium ha regalato alla città di Isernia altre due opere dipinte sulla facciata di un edificio posto all’entrata nord del capoluogo pentro. A questi ora si aggiunge il lavoro di Koctel, raffigurante dei robot con degli agrumi al posto della testa.