Spropositato consumo idrico: “Se necessario chiuderemo l’acqua a rotazione”

A renderlo noto il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti

“Come di consueto, con l’arrivo della stagione estiva, e con l’aumento della temperatura, registriamo uno spropositato consumo idrico, con conseguente difficoltà di distribuzione in proporzione alla fornitura Molise acque -ha reso noto il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti- Pertanto, qualora necessario, ci vedremo costretti ad effettuare manovre di chiusura a rotazione sugli acquedotti rurali e la sospensione notturna dell’erogazione all’intera rete cittadina. Si invita l’utenza tutta, al corretto utilizzo dell’acqua, affinché venga usata solo per gli scopi consentiti (uso domestico), precisando che nelle zone rurali, verranno effettuati controlli, anche su segnalazioni di cittadini, con garanzia di anonimato, per pervenire l’inutile sperpero di acqua. Si avvisa che le persone individuate, sono perseguibili anche penalmente”.

Si ricorda che l’acqua è un bene prezioso e va salvaguardato. Si riportano di seguito alcuni accorgimenti per il suo risparmio:

1) non lasciare i rubinetti aperti, se non per il tempo necessario, mentre ci si lava i denti, ci si rade e si fa la doccia. Non prolungare la doccia per più di cinque minuti;

2) non eccedere nell’uso dello scarico wc e del bagno: il 30% dei consumi è prodotto dallo scarico wc. Infatti con il bagno si consuma il triplo rispetto alla doccia;

3) non utilizzare l’acqua potabile per lavare automobili;

4) non innaffiare il giardino, il prato o le fioriere dei terrazzi con acqua potabile;

5) chiudere bene i rubinetti una volta riempito sufficientemente il lavabo per pulire piatti e altre stoviglie;

6) non lasciare aperto il rubinetto lavando la frutta o rinfrescando i viveri;

7) non trascurare di riparare piccole perdite di acqua del rubinetto o del wc, altrimenti si rischia di sprecare anche 100 lt. di acqua al giorno;

8) usare la lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico;

9) usare la scopa per pulire gli spazi esterni alla casa e non l’acqua;

10) applicare ai rubinetti il “frangigetto” che consente dosaggi efficienti e risparmio d’acqua.