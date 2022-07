Spot del Molise sulla Rai, Valente: «Presenti monumenti chiusi». Romagnuolo: «Solo interessi personali»

Ancora critiche alla pubblicità ideata e realizzata dall’assessorato al Turismo

Continuano ad arrivare critiche, per usare un eufemismo, al nuovo spot del Molise in onda sulle reti Rai ideato e realizzato dall’assessorato al Turismo della Regione. Dell’argomento ci siamo occupati in un approfondimento per evidenziare tutte le contraddizioni di una campagna pubblicitaria giunta in ritardo e inadeguato.

Duri i commenti di addetti ai lavori e rappresentanti istituzionali.

Franco Valente, architetto e storico dell’arte

«E’ costato CINQUECENTOMILA EURO per segnalare monumenti chiusi al pubblico o inaccessibili per legge. L’arrampicata sulle Morge è vietata e comunque non è attrezzata. Il museo del Teatro di Sepino non è stato mai aperto. L’Annunziata di Venafro è chiusa al pubblico. Gli artigiani di Frosolone io non li ho mai visti. A Pietrabbondante non ci sono guide. UNA VERGOGNA!»

Aida Romagnuolo, consigliere regionale

«Ho saputo di questi spot attraverso i social. Probabilmente, non si è capito che questi lor signori delle poltrone, fanno tutto di nascosto dal momento che non c’è una maggioranza politica, ma esclusivamente di persone e di interessi personali. Personalmente, questi spot li avrei fatti fare da persone competenti e in modo completamente diverso per esaltare maggiormente le nostre bellezze e li avrei programmati ad aprile scorso.»