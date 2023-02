Spot del Molise durante il Festival visto da oltre 8 milioni di telespettatori

Un risultato di ascolti sicuramente importante per lo spot del Molise andato in onda ieri, martedì 7 febbraio, durante il Festival di Sanremo. Sono stati 8 milioni e mezzo i telespettatori che erano sintonizzati su Rai1 al momento della messa in onda della pubblicità della nostra regione, come da dati auditel resi noti dall’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

Lo spot è andato in onda intorno alla mezzanotte e l’orario dovrebbe essere lo stesso anche per le prossime uscite che saranno tre. Un momento che potrebbe essere ancora più propizio con l’andare avanti della kermesse che intorno a quell’orario proporrà prima le eliminazioni dei cantanti in gara e poi, sabato, i risultati finali.

«Oltre 8 milioni di telespettatori – ha commentato l’assessore Cotugno – hanno visto il Molise nella prima serata del Festival di Sanremo…avanti così!»

