Spostarsi comodamente sul lungomare nord: parte nuovamente il servizio navetta

E’ partita nella prima vera domenica di inizio estate il servizio navetta che permette un collegamento tra la zona del cimitero e quella del lungomare nord consentendo di fatto ai turisti e a tutti coloro che vogliono usufruire della spiaggia la possibilità di arrivarci senza dover pazientare a lungo per trovare un posto auto. Si tratta di un collegamento a costo zero che già nelle estati scorse è stato protagonista a Termoli e che per giugno è partito solo nel fine settimana. Da sabato e per i prossimi fine settimana fino a quando, almeno, non entrerà nuovamente a regime e quindi sarà quotidiano, ci sarà la possibilità per i bagnanti di raggiungere la spiaggia senza la difficoltà di trovare un parcheggio e lo spauracchio di prendere delle multe. La prima navetta è partita attorno alle 9 dal terminal bus e dal parcheggio del cimitero e ha fatto la spola tutta la giornata verso il lungomare nord. Al momento non è ancora previsto l’avvio del servizio per il lungomare sud come, invece, pure era successo negli anni passati.