Spostamenti tra comuni a Natale, anche Federico chiede una deroga

“In vista delle festività – ha dichiarato l’onorevole molisano del Movimnto 5 Stelle Antonio Federico – bisogna valutare una deroga per permettere gli spostamenti tra piccoli comuni soprattutto nelle aree più isolate del Paese. Mi sono unito ai parlamentari che in queste ore stanno mediando per trovare una soluzione che consenta di ricongiungere a Natale tutte le famiglie divise da poche centinaia di metri. La priorità è certamente quella di tutelare la salute pubblica per evitare una nuova ondata di contagi, ma le istituzioni devono anche prendere coscienza del fatto che le misure non hanno lo stesso impatto in tutte le zone.Una cosa è muoversi all’interno dei grandi Comuni, anche per decine di chilometri, un’altra è evitare spostamenti tra piccoli centri, spesso distanti solo pochi metri, come accade in Molise. Penso a Venafro e Pozzilli, Campobasso e Ferrazzano o Ripalimosani, due esempi dei tantissimi che si potrebbero fare in tutte le regioni d’Italia.”