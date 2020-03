Spostamenti anti-Covid. C’è anche la Capitaneria di Porto

Dallo scorso 10 marzo, sotto il coordinamento della Questura di Campobasso, il personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera continua ad operare, unitamente alle altre forze di polizia che fanno parte del dispositivo di ordine pubblico, per effettuare controlli in ambito portuale al fine di verificare l’ottemperanza alle norme che, sull’intero territorio nazionale, limitano gli spostamenti per contenere, contrastare e gestire l’emergenza epidemiologiche da COVID-19(Coronavirus).

Durante l’intera attività si è potuta notare una collaborazione attiva dei cittadini in linea con le disposizioni in vigore.