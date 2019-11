Sposata con un molisano, bufera sulla ex ministra

Elisabetta Trenta, moglie dell’ufficiale dell’esercito Claudio Passarelli, non vuol lasciare la casa ottenuta grazie al suo incarico. Di Maio l’invita a traslocare

Il palazzo di Roma dov’è ubicato l’appartamento occupato dalla ex ministra delloa Difesa, Trenta



Bufera mediatica su Elisabetta Trenta, ex ministra Grillina della Difesa, sposata a Claudio Passarelli, un ufficiale dell’esercito molisano di nascita. Infatti, spesso la ex ministra viene in vista in Molise a trovare i parenti del marito. Purtroppo per lei, negli ultimi giorni la Trenta è finita al centro di un polverone mediatico per due notizie: l’appartamento che ha ricevuto in assegnazione a Roma, in qualità di ministro, e la selezione non superata per entrare nei Servizi Segreti. È quanto emerge dai documenti dall’Aise (il servizio d’intelligence estero, ex Sismi), vagliati dal quotidiano Il Giornale. La Trenta, dopo aver superato con successo le prime prove, è stata bocciata all’ultima curva. Fatale fu il test psico-attitudinale: “l’ostacolo più banale”, scrive Il Giornale. L’ex ministro grillino, che, grazie al marito ufficiale dell’esercito, conosce personalmente Giovanni Caravelli (attuale vicedirettore dell’Aise), avrebbe svolto il concorso qualche mese prima della formazione del primo governo Conte. In particolare nei mesi in cui stava scadendo il mandato di Alberto Manenti come capo degli 007 esteri. Dopo il test fallito per entrare nei servizi segreti, Elisabetta Trenta viene travolta da un nuovo polverone. Secondo il Corriere della Sera, l’ex ministra della Difesa d’area M5s avrebbe ottenuto una casa di servizio “in uno dei luoghi più suggestivi del centro di Roma” occupata anche ora che non è più nella squadra di governo e non ha più alcun ruolo pubblico. “Ci è riuscita – spiega Fiorenza Sarzanini – facendolo assegnare al marito, il maggiore dell’Esercito Claudio Passarelli”. Un classico caso di privilegio “di Casta” che imbarazza il Dicastero, prosegue il Corsera, ma soprattutto i Grillini. Lo stesso Di Maio ha chiesto alla ex ministra di lasciare l’appartamento, ma la Trenta ha risposto che non se ne parla perchè quella casa ora è stata assegnata al marito, il molisano Claudio Passarelli. La Casta è Casta anche per i Grillini.