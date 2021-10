Sporting Venafro, un’ulteriore opzione tra i pali: Alessio Marino confermato in bianconero

Sarà uno Sporting Venafro, il prossimo, con più di un opzione tra i pali.

Ultimo annuncio ufficiale nell’organico bianconero, il tecnico Tavone potrà contare anche sulla conferma di Alessio Marino, dopo l’arrivo di Della Cort e la presenza in continuità di Andreozzi e De Alescandris.

«Ovviamente è piacevole far parte dei confermati soprattutto in un ruolo, quello di portiere, particolarmente tenuto in conto dal club, in considerazione anche delle tante responsabilità con cui deve fare i conti sul campo. In particolare, per me sarà un’occasione di ulteriore crescita potermi confrontare con un portiere del calibro di Dalla Cort».

Dopo aver sudato con il nuovo staff tecnico, Marino guarda, oltre all’attuale, anche alla scorsa stagione un po’ alterna per i colori bianconeri.

«È stata comunque una stagione di crescita che ci (e mi) ha aiutato molto nel nostro percorso nel futsal».

L’auspicio – in questa nuova stagione – «sarà quello di recuperare il pubblico alle nostre gare, perché disputare le gare interne a porte chiuse ha avuto senz’altro un suo peso, condizionato le nostre prestazioni».

Il focus, però, per Marino è tutto incentrato su un desiderio ben preciso per il da poco iniziato torneo 2021/22: «Il mio obiettivo? Senz’altro – chiosa – quello di dare sempre di più alla causa».