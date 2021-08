Sporting Venafro, ritorna Marco Cimino: «Proverò a porre le mie qualità a servizio del gruppo»

Un ritorno col gruppo dopo essere stato protagonista dell’avvio della storia del club.

Lo Sporting Venafro riabbraccia con grande orgoglio Marco Cimino che, a causa di problematiche lavorative, aveva deciso di prendere strade diverse rispetto al team del presidente Primavera, una volta materializzatosi il salto nei palcoscenici nazionali.

«Ritrovo questo team – spiega il diretto interessato una volta formalizzato l’accordo – con lo spirito di fare bene e di essere utile alla causa collettiva. Cercavo un’opportunità per rimettermi pienamente in gioco e qui ne ho l’effettiva opportunità».

«Per quanto visto sinora – prosegue – il gruppo è un bel mix tra esperienza e gioventù con un’età media molto interessante. Per me è l’occasione per misurare le mie qualità e credo che, con questo gruppo, potremmo prenderci delle belle soddisfazioni, puntando perlomeno ai playoff».

Per il momento, Cimino non ha ancora avuto contatti col tecnico Tavone «anche se – ammette – ho avuto modo di confrontarmi a lungo sia con Gianluca che con Walter Primavera», ma dalla sua ha un’idea chiara su quanto potrà dare l’eventuale ritorno degli spettatori alle partite.

«Sarà la marcia in più perché consentirà di vivere appieno l’atmosfera del campionato, aspetto estraneo all’ultima stagione».«Da parte mia – riferisce – c’è la voglia di dare una mano al gruppo di un team da cui sono partito e che ho dovuto abbandonare per gli impegni professionali. Ora ritrovo Della Cort con cui avevo giocato e, senz’altro, sarà una gran bella sensazione».