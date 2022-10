Sporting Venafro, primo punto stagionale con un pizzico di rammarico: bianconeri raggiunti sul pari dal Sulmona

Arriva il primo punto stagionale e – al tempo stesso – tanto rammarico per lo Sporting Venafro che, al PalaPedemontana, impatta contro un Sulmona che, seppur sotto di tre reti, ha il merito di crederci sino in fondo e di arrivare sino al sette pari con l’opzione del portiere di movimento.

Eppure i bianconeri hanno il merito di partire forte e di chiudere la prima frazione a proprio favore col punteggio di 4-1. In avvio di ripresa arriva anche il più quattro (5-1).

Il Sulmona non ci sta e mette a segno due reti, di cui una su rigore, arrivando anche al meno due (5-3), poi in una continua alternanza tra bianconeri ed ovidiani si va prima sul 6-3 e poi sul 7-4 ed è qui che gli ospiti danno l’ultimo strappo e, complici alcune disattenzioni dei venafrani, impattano a sette. Con la classifica che si muove, ora, i bianconeri puntano diretti sulla trasferta di sabato in Campania ad Ischia sul campo della Virtus Forio.