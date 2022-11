Sporting Venafro: nel big match contro Pescara un pensiero per la Virtus Libera Forio d’Ischia

Il big match della decima giornata, ma anche – e soprattutto – un’occasione per far emergere le buone sensazioni ed i sentimenti più nobili.

Nella sfida alla terza della classe Academy Pescara – tre punti in più dei bianconeri, quarti e reduci da una striscia di sei risultati utili consecutivi con un pari e cinque successi – lo Sporting Venafro, oltre a ritrovare il pubblico amico del PalaPedemontana con l’opportunità di agganciare una delle prime tre posizioni della graduatoria e proseguire nel suo percorso virtuoso, lascia emergere un’iniziativa di grande solidarietà e benevolenza rivolta ad un altro team del proprio girone – quello F della serie B – ossia la Virtus Forio.

Il quintetto ischitano – al pari di tutte le altre attività e delle persone dell’Isola Verde – è alle prese con le problematiche figlie della frana di Casamicciola che ha portato con sé otto vittime e quattro dispersi.

Così l’incasso registrato al PalaPedemontana, sabato, per la sfida con l’Academy Pescara, unitamente ad altre offerte liberali che saranno consegnate dai presenti in un apposito contenitore dedicato all’iniziativa, sarà devoluto alla formazione della Virtus Forio.

«Siamo vicini al popolo ischitano – spiega il presidente bianconero Gianluca Primavera – e al tempo stesso siamo solidali con i nostri amici della Virtus Forio. Vogliamo, seppur con un piccolo gesto, dimostrare che il futsal non è solo la gara del sabato, l’allenamento o la vittoria tanto attesa. Il futsal è anche vicinanza nei momenti di difficoltà. I valori dello sport sono principalmente questi e noi tutti dello Sporting Venafro siamo stati toccati fortemente da quello che è successo in questi giorni. La decisione è stata unanime. Giocatori, staff tecnico, dirigenza, tutti siamo d’accordo nel donare l’intero incasso di sabato contro il Pescara a chi davvero, in questo momento, ha bisogno».