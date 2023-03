Sporting Venafro, l’under 19 deve arrendersi al Pescara: avvio felice, poi è monologo abruzzese

FUTSAL PESCARA 9

SPORTING VENAFRO 1

(primo tempo 4-1)

FUTSAL PESCARA: Giuliani, Picco, Ricci, Cappello, Soccio; Segamiglio, Rossetti,

Patricelli, Pozzi, Di Marco, Giancaterino, Biancofiore. All.: Di Eugenio.

SPORTING VENAFRO: De Alescandris, Tartaglione, De Paola, Vollucci, Di Lucente L.;

Giliberti, Verrecchia. All.: Zancanaro.

ARBITRO: Iordache (Vasto).

CRONOMETRISTA: Ferrante (Pescara).

RETI: 1’45” e 13’40” Picco (FP), 4’04” e 14’03” Ricci (FP), 3’48” Tartaglione (SV), 24’30”

Patricelli (FP), 25’03”, 36’20” e 38’10” Rossetti (FP), 34’05” Cappello (FP).

NOTE: espulso al 19’50”, nello Sporting Venafro, Tartaglione per somma di ammonizioni.

Ammoniti Sessa (dirigente accompagnatore) (FP); Giliberti e De Paola (SV). Tiri liberi: Futsal

Pescara 0/1; Sporting Venafro 0/0.

Cade – dopo due successi consecutivi – in casa del Futsal Pescara lo Sporting Venafro. I

bianconeri cedono di fronte alla nuova leader del girone R di under 19 (per il turno di riposo

del Cln Cus Molise) in un match mai in discussione. Gli Zancanaro boys vanno a segno – per

il momentaneo 1-1 – con Tartaglione (poi espulso poco prima dell’intervallo con tanto di tiro

libero fallito dai padroni di casa) nella prima frazione, ma gli abruzzesi con la tripletta di

Rossetti e le doppiette di Picco e Ricci portano a casa il risultato, mentre gli ospiti non

riescono più ad incidere nella contesa.

«Nella prima dozzina di minuti ci siamo anche stati pienamente, poi l’espulsione di Tartaglione

ha finito per condizionarci con forza. In questa stagione, tra prima squadra e Under 19, non

abbiamo grande fortuna con i fischietti. Da quel momento – spiega al termine il trainer

bianconero Marcio Zancanaro – non c’è stata più partita».

Ora, il torneo junior vivrà un weekend di sosta per ritornare il 19 marzo, quando, al

PalaPedemontana, i bianconeri ospiteranno la Tombesi Ortona.

«Lavoreremo sodo – prosegue il tecnico – in queste due settimane per arrivare nel miglior

modo possibile a quell’incrocio, che potrebbe essere determinante per noi per consegnarci la

PRESS OFFICE

Vincenzo CICCONE

ufficiostampa@sportingvenafro.it

prospettiva playoff, traguardo che potrebbe rappresentare un gran bel premio per gli sforzi fatti

da questi ragazzi, nonché per la grande vicinanza e per il supporto che la società ha sempre

dimostrato nei nostri confronti».