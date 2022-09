Sporting Venafro, la formazione Under 19 conosce il proprio girone: il raggruppamento R

In attesa di quella che sarà l’elaborazione del calendario, la formazione under 19 dello Sporting Venafro ha conosciuto quello che sarà il suo girone di campionato: si tratta del raggruppamento R a dieci dove saranno presenti l’altra molisana (il Cln Cus Molise), sei formazioni abruzzesi (l’Academy Pescara, il Città di Chieti, il Futsal Pescara, il Real Dem, il Sulmona e la Tombesi Ortona) e due campane (l’Aversa Parete ed il Casagiove).

Il gruppo affidato al brasiliano, tra i punti fermi della prima squadra, Marcio Zancanaro è in fase di ulteriore composizione e – al momento – come punti certi comprende i portieri Cristian Pascale e Nicolò Grande ed i giocatori di movimento Luca Vollucci, Loreto Giannini, Luca Di Lucente, Luca Mancone ed Emilio Manselli.

«Senz’altro – spiega il trainer verdeoro – siamo alle prese con un girone molto difficile dal notevole tasso tecnico. Anche logisticamente non è un raggruppamento dei più felici, a livello di distanze da percorrere, ma tant’è».

«I ragazzi al momento – prosegue – si stanno allenando bene. Si è creato un bel gruppo che ha l’obiettivo di divertirsi e l’intento di far crescere ed emergere il talento di qualche ragazzo. Per tutto il gruppo adesso c’è l’attesa e la tensione per l’arrivo dei calendari e per sapere quando si inizierà. Senz’altro, con sole dieci squadre nel lotto, un numero inferiore rispetto all’usuale (ma in questa stagione la Divisione ha deciso per venti raggruppamenti con un massimo di dodici team per poule, ndr) e questo renderà ogni gara ancora più incerta e determinante».