Sporting Venafro, concentrazione e tanta volontà per il raduno del gruppo bianconero

STAGIONE 2021/2022

Uno screening a tutto tondo di squadra e staff presso la ‘Farmacia del Corso’ (tra i partner del team). Il ritrovo negli spogliatoi dello Sporting Club con il discorso alla squadra del presidente Gianluca Primavera e degli altri vertici, nonché dello staff tecnico, e poi la preparazione all’esterno sui campi da gioco della struttura.

È iniziata così – mercoledì sera – all’insegna dei volti concentrati e della voglia di fare la stagione dello Sporting Venafro.

Aspetti subito cari al trainer dei bianconeri Gianluigi Tavone. «Ho visto facce determinate ed un gran bell’atteggiamento. I ragazzi mi hanno già fatto vedere – spiega il trainer di Bonefro – tanta disponibilità al sacrificio e volontà di sudare e di guadagnarsi il posto in organico».

Per il gruppo, questi giorni, oltre allo stretto aspetto tecnico, porterà con sé test e visite mediche per tutti gli atleti. Una tipologia di lavoro che proseguirà per tutta questa settimana sino a sabato e si intensificherà con la prossima quando, al termine del ciclo di lavoro, ci sarà il primo test amichevole contro il Colli a Volturno di serie C (l’11 settembre).

«Il lavoro con la palla – prosegue Tavone – sarà costante perché servirà per creare una base importante. Con certezza, abbiamo la consapevolezza di dove dobbiamo arrivare e del percorso da compiere».

