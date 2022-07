Sporting Venafro: anche Marco Cimino confermato per una stagione di grande responsabilità 

È il trait d’union con quello che è stato l’avventura dei bianconeri. Ora, per la quarta volta nelle cinque stagioni della storia dello Sporting Venafro, sarà parte integrante della prima squadra.

Il non ancora ventinovenne (spegnerà le candeline sulla torta di compleanno il prossimo 17 settembre) pivot Marco Cimino è pronto a dare tutto il suo supporto per la causa bianconera per una stagione dagli obiettivi rilevanti.

«Si annuncia senz’altro un torneo dagli ampi risvolti – riflette il diretto interessato – e senz’altro andremo a vivere un’annata diversa rispetto alle altre. Per me, poi, personalmente sarà un vanto poter giocare con un’icona del futsal come Foglia».

Del resto, il club – a partire dal presidente Gianluca Primavera – si è «molto esposto su quello che potrà essere il nostro traguardo stagionale. In tal senso, però, oltre alle qualità dei singoli sarà fondamentale poter trovare le giuste relazioni all’interno del gruppo perché è questo il segreto in una disciplina di squadra».

Con il tecnico Rizzo con cui ha avuto a che fare già nella fase finale dell’ultima stagione, ha già avuto modo di confrontarsi in questi giorni: «Ha chiesto a me ed ai miei compagni il massimo impegno e, proprio per questo, dovremo avere la giusta costanza».

Del resto «per me che con questo gruppo ho vissuto l’avventura di un torneo nazionale ci sarà forte, ed evidente, la volontà di essere utile ai meccanismi di squadra».

Pertanto – chiosa Cimino – a livello complessivo «a me andrà a promettere di voler dare sempre il massimo, chiave di volta per provare a raggiungere gli obiettivi fissati dalla società e riuscire a ripagare la grande fiducia riposta nei miei riguardi».