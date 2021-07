Sporting Venafro, Alessio Andreozzi confermato e pronto a rilanciare la sfida

‘Non c’è due senza tre’. Forte dell’insegnamento di quest’antico adagio popolare, Alessio Andreozzi è pronto a dare il suo supporto alla causa dello Sporting Venafro piazzandosi al centro dei pali per quella che sarà la sua terza stagione consecutiva col team del presidente Gianluca Primavera. «Per me è come l’inizio di questo mio percorso. Lo Sporting Venafro non è solo un team di futsal, ma è proprio una famiglia per me perché dirigenza e staff ti sono vicini in tutto». Così, in quello che è il suo percorso di crescita, il portiere – nella stagione che verrà – punterà a «crescere soprattutto dal punto di vista dell’approccio mentale». «Lo stimolo a divertirsi e a fare sempre meglio è evidente – prosegue – perché, nel passato torneo, ci sono anche state le prestazioni, ma sfortunatamente sono mancati i risultati». A mancare, e con forza, è stato anche l’apporto del pubblico. «E si è sentito – concorda Andreozzi – soprattutto nelle nostre gare interne». Ora, però, c’è da pensare ad una nuova stagione in cui – nei desideri dell’estremo difensore – c’è ed è evidente la volontà «di dare il massimo in ogni circostanza, che sia allenamento o partita in quello che è il mio percorso di miglioramento e di crescita, sia come uomo che come atleta».