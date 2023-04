Sporting Venafro, a Celano bianconeri costretti alla resa

Ultima trasferta stagionale senza sorrisi per lo Sporting Venafro che, a Celano, incappa nel terzo stop consecutivo al termine di una gara in cui i bianconeri, per quanto fatto vedere sul parquet, avrebbero meritato miglior sorte. Grande in avvio porta subito avanti il team del presidente Gianluca Primavera, ma Calvet pareggia i conti. Felace riporta avanti i bianconeri, ma Rodriguez impatta. Ancora Grande che completa la propria doppietta tiene l’inerzia a favore dei venafrani che vengono raggiunti da Lancia per quello che è il punto del 3-3 con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa Marino consegna il vantaggio ai marsicani, ma Fetta impatta con un finale che è molto intenso tra espulsioni (quattro complessivamente al termine), tiri liberi per i marsicani ed un finale che racconta di un 6-4 per il Celano.

«Ce la siamo giocata sino alla fine – la sintesi del trainer Walter Primavera – ma, ancora una volta, dobbiamo fare i conti con qualche decisione arbitrale non proprio felice. Continueremo, nonostante le squalifiche (ormai una costante in questa stagione), ad onorare il torneo anche in quella che sarà l’ultima giornata di regular season».

Turno in programma sabato prossimo con confronto interno – con calcio di inizio alle ore 16 – contro l’Amb Frosinone ancora in corsa per il miglior piazzamento in prospettiva playoff.