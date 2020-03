Sportelli uffici comunali, limitato l’accesso al pubblico

L’amministrazione comunica che gli utenti potranno essere ricevuti solo per motivi di urgenza e previa prenotazione telefonica

CAMPOBASSO. L’Amministrazione comunale di Campobasso comunica che da oggi, 10 marzo, è limitato l’accesso del pubblico agli sportelli degli uffici comunali e gli utenti potranno essere ricevuti solo per motivi di urgenza e previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri:

Anagrafe e Stato Civile: 0874 405213, 0874 405523, 0874 405571;

Polizia Municipale: 0874 405405, mail: centraleoperativa.pm@comune.campobasso.it;

Mobilità 0874 405206 – 0874 405434;

Ufficio tributi: 0874 405567 – 0874 405556 -0874 405521 – 0874 405381 (ufficio acquedotto) mail: tributi@comune.campobasso.it;

Servizi sociali: 0874 405576 – 0874 40539 mail: raffaela.rosa@comune.campobasso.it; vincenzo.giarrusso@comune.campobasso.it;

Attività Produttive: 0874 405535 – 0874 405529 – 0874 405537 mail: letizia.colella@comune.campobasso.it; patrizia.petrella@comune.campobasso.it;

Urbanistica – SUE: 0874 405283;

Servizi Cimiteriali: 0874405580.

Per quanto riguarda i servizi di seguito indicati, ovvero Decessi e Nascite presso i Servizi Demografici; Ufficio protocollo per la consegna della corrispondenza in arrivo (protocollo generale, commercio e urbanistica), non c’è bisogno di prenotazione e l’utenza potrà recarsi direttamente presso gli sportelli comunali competenti, per i quali i responsabili degli Uffici dovranno assicurare che le distanze di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti vengano rispettate.